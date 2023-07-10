Как помыть зеркало половинкой картофелины: разводов не останется — даже полировать не придется

Фото: freepik.com/stockking

Процедура займет не более 5 минут.

Когда дело доходит до мытья зеркал, многие начинающие хозяйки покупают дорогую химию. Но при этом  все равно жалуются на плохой результат. 

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А их старшие коллеги не тратят ни рубля на специальные брызгалки, так как давно используют для этих целей сырой картофель.

Чтобы быстро привести в порядок зеркало, нужно располовинить овощ с помощью ножа и пройтись сочным срезом по стеклянной поверхности. После этого следует подождать 2 минуты и убрать крахмал с помощью чистой влажной тряпки. 

В завершение рекомендуется собрать лишнюю воду мягкой салфеткой. На этом все! Теперь вы можете любоваться идеальной поверхностью: без единого развода.

Источник: издание belnovosti.by

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