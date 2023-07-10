Назван трендовый цвет ногтей лета 2023: не красный и не бирюзовый — смотрите фото

Летом в жизнь каждого человека врываются яркие, сочные цвета. 2023 год тоже не стал исключением. По словам специалистов ногтевого дела, сейчас на пике популярности желтый цвет.

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В моде разные варианты покрытия. Вы будете в центре внимания, если сделаете однотонный маникюр или нарисуете желтые геометрические фигуры. Даже чопорный френч можно сделать веселее, если заменить белую полоску на яркую — солнечную.