Чем взбодрить картофель в середине лета, чтоб собрать рекордный урожай — попрет на глазах

Вопреки распространенному мнению о том, что картошка не нуждается в летней стимуляции. Опыт многих дачников говорит об обратном. Ведь именно в июле растениям как никогда требуется кальций и азот в нитратной форме.

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Получить эти элементы можно из раствора кальциевой селитры. Чтобы его приготовить, вам потребуется размешать одну столовую ложку белых гранул в десяти литрах воды.

Готовым составом следует провести обработку по листу. Идеальное время для опрыскивания: раннее утро или вечер.

Достаточно всего одной процедуры, чтобы увеличить количество и качество клубней. Найдите в себе силы на это простое действие. Вы обязательно останетесь довольны результатом.

Источник: tut-news.ru