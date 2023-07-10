Вылейте это под малиновый куст: завязей станет еще больше — действуйте до 15 июля

Среди садоводов бытует мнение, что малину можно не удобрять. Дескать, этот кустарник хуже любого сорняка — выживет даже в экстремальных условиях. Конечно, побеги выстоят. Это факт. Но нужны ли они без сочных ягод?

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Если вы все-таки планируете собрать хороший урожай малины, обязательно внесите простейшую подкормку до середины лета. Все, что вам пригодится — это стакан перемолотой золы и 10 литров воды.

Смешайте ингредиенты в бочке и уберите ее под навес на 3 суток. Когда время пройдет, отфильтруйте настой, разбавьте его чистой водой в соотношении 1 к 10 и используйте для полива малины.

Если все сделать вовремя, то количество завязей вырастет в разы. Попробуйте, не пожалеете!

Источник: издание belnovosti.by