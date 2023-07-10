Как вывести всех слизней разом: поможет поздний ужин — ни один паразит не устоит

Несмотря на свой неповоротливый вид, слизни являются серьезными врагами дачников. Ведь этот моллюск почти всеяден. Если его не остановить, то он уничтожит все, что растет на вашем участке. И тут же направится за добавкой к соседям.

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Избавиться от вредителя можно с помощью магазинных препаратов. Однако они не всегда несут пользу будущему урожаю. Поэтому предусмотрительные дачники пользуются хитростью с кукурузной мукой. И не знают проблем с прожорливым паразитом.

Чтобы провернуть этот фокус, нужно поместить в литровую банку 400 граммов продукта. Перевернуть емкость на бок и оставить ее в таком положении до утра.

За ночь на угощение сползутся все слизни. Они непременно отведают угощение и вскорости упадут без движения. К утру все враги огорода будут повержены. Вам останется только собрать и утилизировать их любым доступным способом.

Источник: издание belnovosti.by