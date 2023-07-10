Новое повышение пенсионного возраста расстроило россиян: эксперт раскрыла, чего ждать на самом деле

Пенсионный возраст уже был поднят несколько лет назад. Еще в действии пенсионная реформа, которая проходит с 2019 года и завершится в 2028 году. Она предусматривает постепенный постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Однако недавно заговорили о новом повышении пенсионного возраста.
Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что же будет на самом деле.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По ее словам, в ближайшее время повышения возраста точно не будет, но в будущем этого не избежать. Главным препятствием для таких изменений станет негативная реакция общества. Эксперт отметила, что в прошлый раз повышение было воспринято очень негативно.
«Возвращаться к этому вопросу пока правительство не будет. Те границы выхода на пенсию, которые приняты сейчас, находятся в стандарте многих стран мира. Конечно, меняются экономические, социальные, демографические условия страны и, может быть, в будущем этот вопрос возникнет.
Но в ближайшее время, даже если существует большой дефицит рабочей силы, повышение пенсионного возраста ситуацию существенно не изменит», — сказала Иванова-Швец, пишет портал «А теперь внимание!».