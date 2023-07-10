Новое повышение пенсионного возраста расстроило россиян: эксперт раскрыла, чего ждать на самом деле

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что же будет на самом деле.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По ее словам, в ближайшее время повышения возраста точно не будет, но в будущем этого не избежать. Главным препятствием для таких изменений станет негативная реакция общества. Эксперт отметила, что в прошлый раз повышение было воспринято очень негативно.