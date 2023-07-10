Обнаружено пальмовое масло: после исследований назван худший кофе, который лучше вылить в унитаз

Многие не могут начать утро без кофе. Однако порой сложно выбрать подходящий напиток, так как на рынке появилось большое количество марок. Росконтроль провел исследование кофе, выявив в некоторых образцах высокое количество трансжиров. Это свидетельствует о добавлении туда пальмового масла. В лаборатории было проверено несколько десятков образцов растворимого кофе.
Марка кофе 3 в 1, заливающаяся кипятком в кружке, показала себя с худшей стороны. Именно в таком напитке были найдены молочный жир, а заявлено в составе молоко. Также там обнаружили большое число трансжиров, что означает, тот факт, что вместо молока было использовано пальмовое масло.
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Эксперты выявили несколько подделок. Это касается брендов из Ленинградской области, а также напитков итальянского происхождения, на пачке которого было написано Italiano. В них выявлена примесь другого сырья – цикория или злаков. Это указывает, что такой кофе является настоящей подделкой, которую выбросить или вовсе не покупать, пишет PRIMPRESS.
А вот в число лучших брендов попали Jardin, Jacobs Monarch, Today, Tchibo Exclusive, «Московская кофейня на паяхъ», «Черная карта» и другие.