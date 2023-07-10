Сделайте это со стиральной машинкой: она тут же перестанет дребезжать и скакать при отжиме

Иногда стиральная машина работает очень громко. Особенно это заметно при отжиме белья. Техника буквально прыгает по всей ванной комнате.

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Если вам знакома такая ситуация, то немедленно займитесь решением проблемы. Ведь грохот не только доставляет неудобство вам и вашим соседям, но и является признаком того, что техника работает не так, как нужно. А это негативно влияет на износ деталей.

Во-первых, осмотрите стиралку. Возможно, вы забыли удалить транспортировочные болты.

Во-вторых, убедитесь в том, что не перегружаете технику. Действуйте в соответствии с инструкцией к вашей машине.

И наконец, если эти советы не помогли, купите в хозяйственном магазине резиновые накладки на ножки стиралки. В инструкции к ним написано, что достаточно просто подложить резинки под технику. Однако опытные хозяйки рекомендуют предварительно прикрутить их к полу с помощью дюбелей. Этот способ точно укротит вашу технику.

Источник: издание belnovosti.by