Положите под подушку маленький пучок лаванды — утром не узнаете себя в зеркале

Если вас мучает бессонница или вы подскакиваете среди ночи из-за страшных сновидений — попробуйте положить вечером под подушку маленький пучок сушеной лаванды. Вы сразу заметите приятные перемены.

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Дело в том, что в состав этого ароматного растения входят эфирные масла, которые успокаивающе действуют на организм человека. Вы будете вдыхать запах лаванды на протяжение всей ночи и тем самым обеспечите себе безмятежный отдых до самого утра.

Помимо трюка с лавандой, можно попробовать держать под подушкой аметист. Конечно, это уже из области эзотерики. Но знающие люди утверждают, что минерал нормализует сон.

Помните о том, что полноценный отдых влияет не только на работоспособность и настроение, но и на внешний вид. Если наладить режим сна, то уже через несколько дней вы будете выглядеть моложе и свежее обычного.

Источник: издание belnovosti.by