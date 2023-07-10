Какое мыло лучше всего уничтожает запах пота из-под мышек: вы удивитесь

Деликатная проблема — появление неприятного запаха из-под мышек — особенно обостряется в жаркое время года, когда мы обильно потеем.
Разумеется, нужно пользоваться дезодорантами, антиперспирантами или домашними средствами, заменяющими их.
Но важно еще и соблюдать личную гигиену и пользоваться правильным мылом, которое будет препятствовать распространению бактерий, являющихся причиной неприятного запаха от потного тела.
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Конечно же, нужно использовать антибактериальное мыло, содержащее исключительно натуральные компоненты.
Выбирая мыло для личной гигиены, убедитесь, что в его составе есть козье молоко, травы, натуральные масла. Мыло, приготовленное на основе синтетических масел, содержит химические компоненты и не так эффективно в борьбе с запахом пота.
По материалам apteka24-podolsk.ru