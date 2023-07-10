Какое мыло лучше всего уничтожает запах пота из-под мышек: вы удивитесь

Деликатная проблема — появление неприятного запаха из-под мышек — особенно обостряется в жаркое время года, когда мы обильно потеем.

Разумеется, нужно пользоваться дезодорантами, антиперспирантами или домашними средствами, заменяющими их.

Но важно еще и соблюдать личную гигиену и пользоваться правильным мылом, которое будет препятствовать распространению бактерий, являющихся причиной неприятного запаха от потного тела.

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