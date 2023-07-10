Как отмыть пожелтевшие резинки холодильника: станут идеально белыми — справитесь за минуту

С годами уплотнители на дверцах холодильника приобретают неприятный желтый оттенок. Отмыть такой налет магазинным средствам не под силу. Можете даже не пробовать! Зато есть отличный народный рецепт, который устраняет проблему всего за одну минуту.

Чтобы резинки холодильника стали белоснежными, нужно купить в аптеке пузырек димексида. Дальше все проще простого. Нанесите препарат на ватный диск и потрите им проблемные места уплотнителя. Вы не поверите своим глазам: желтизна сойдет за считаные секунды. Вам останется только ополоснуть холодильник чистой водой и наслаждаться результатом.

Не забывайте о том, что димексид агрессивно воздействует на кожу и имеет неприятный запах. Поэтому обязательно используйте резиновые перчатки и откройте окно на проветривание.

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Источник: издание belnovosti.by