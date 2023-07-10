Подсказали модную подкормку для помидоров: 20 капель и плоды — с арбуз, фитофторы нет

Очень популярной в настоящий момент становится подкормка для помидоров на основе молочной сыворотки и йода. Это настоящая кладезь полезных веществ для культуры. Впечатляет и спектр действия этого удобрения.

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Подкормка активно стимулирует плодоношение, делает плоды крупными, сочными, сладкими, увеличивает количество завязей.

Также она обеззараживает почву, предупреждает фитофтороз, прогоняет многих вредителей.

Возьмите молочной сыворотки 1 литр и йода 20 капель, разведите в ведре воды. На каждый куст вылейте по литру раствора утром или вечером (не в солнце).

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».