Лавровый лист, гвоздика, укроп и чеснок: это убойное снадобье уничтожит всю тлю на участке — раскрываем рецепт

Один из самых распространенных вредителей садов и огородов - тля - очень боится приправ, которые есть практически на каждой кухне.
Агроном Анастасия Коврижных раскрыла секрет убойного снадобья, которое уничтожит всю тлю. Приготовить раствор довольно просто и сделать это можно, конечно же, в домашних условиях. Да, хоть на кухне.
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В небольшую кастрюлю налейте литр воды, положите туда три дольки чеснока, подогрейте и подержите в горячей воде пять минут. В отвар нужно ввести три веточки гвоздики, три лавровых листа и три чайные ложки сухого укропа. Дать хорошо настояться.
Затем жидкость смешать с десяти литрами воды и опрыскать пораженные тлей растения. Делать это нужно в вечернее время. Не забывайте, что обязательно нужно заглядывать и на тыльную часть листка, тля обычно прячется там.
По материалам belnovosti.by.