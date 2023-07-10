Лавровый лист, гвоздика, укроп и чеснок: это убойное снадобье уничтожит всю тлю на участке — раскрываем рецепт

Один из самых распространенных вредителей садов и огородов - тля - очень боится приправ, которые есть практически на каждой кухне.

Агроном Анастасия Коврижных раскрыла секрет убойного снадобья, которое уничтожит всю тлю. Приготовить раствор довольно просто и сделать это можно, конечно же, в домашних условиях. Да, хоть на кухне.

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