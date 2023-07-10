Отвалится даже самый жесткий нагар: возьмите мыло и терку — результат за семь минут

Опытные хозяйки никогда не тратят много средств и сил на уборку. Они пользуются маленькими хитростями, которые облегчают домашний труд и позволяют сэкономить семейный бюджет.

Например, чтобы очистить сковороду от толстого слоя нагара, бывалые хранительницы очага не станут покупать дорогие средства, а просто возьмут брусок хозяйственного мыла и терку.

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Для спасения сковороды среднего размера вам понадобится около трех больших ложек мыльной стружки. Ее следует равномерно распределить по дну посудины и залить небольшим количеством воды. После этого смесь нужно нагреть и аккуратно пройтись жесткой стороной губки по стенкам сковородки.

Вы будете удивлены: нагар сойдет сам. Вам останется только помыть сковородку обычным способом. На процедуру уйдет не более 7-10 минут.

Источник: cpykami.ru