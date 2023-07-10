Подкормка «Счастливая тройка»: 3 копеечных ингредиента — томатов в 3 раза больше (состав)

Подкормка «Счастливая тройка» великолепно показывает себя каждый год, испытайте ее на своих томатах, и вы удивитесь результату.

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Ингредиенты, которые входят в состав подкормки, увеличивают количество завязей, из которых потом вырастают мощные плоды на томатах. Обычно их становится втрое больше обычного.

Возьмите 15 миллилитров мочевины, 2 грамма марганцовки и 1 грамм борной кислоты. Все ингредиенты разведите в ведре воды и в момент цветения опрыскивайте кисти и листья растений.

Делайте процедуру утром, вечером или когда пасмурно, но только не в солнечную погоду.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»