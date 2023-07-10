Несколько капель на тело после душа, и запах пота исчезнет: справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Справиться с неприятным запахом пота от тела и из подмышек поможет масло чайного дерева. Всего несколько капель, нанесенные на тело после душа, нейтрализуют неприятное амбре и подарят чудесный аромат.

Аналогичным действием обладают эфирные масла лаванды, герани, хвойных. Они препятствуют развитию бактерий во влажной теплой среде, которые и являются источником неприятного запаха пота.

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