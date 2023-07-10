Как заставить краснеть помидоры: поможет трюк с яблоком — созреют за три дня

Иногда помидоры приходится срывать сильно недозревшими. Поэтому многие дачники раскладывают томаты на окнах, чтобы они поскорее стали пригодными в пищу.

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Способ проверенный, он работает. Однако есть одна хитрость, которая позволит существенно сократить время созревания. Все, что вам потребуется — это несколько яблок.

Сложите зеленые помидоры и спелые яблоки в один ящик. И уберите его в теплое сухое место. Уже через 3-4 дня томаты начнут краснеть.

Трюк заключается в том, что фрукты выделяют этилен, а этот газ в разы ускоряет процесс созревания плодов.

Источник: издание belnovosti.by