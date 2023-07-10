Убрали нагар с советской сковородки содовым варевом: ничем не снимался, а это помогло

Наверное, у каждого дома найдется советская сковорода из чугуна или стали, которая покрыта многолетним черным нагаром. Ее и выбросить жалко, и использовать уже не очень приятно.

Однако вернуть сковороде первоначальный вид вполне возможно. Запаситесь временем и набором дешевым ингредиентов, и ваш кухонный арсенал пополнится чистой и качественной сковородкой.

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Возьмите кастрюлю такого размера, чтобы в ней можно было полностью погрузить сковородку с нагаром. Наберите в нее воды, поместите грязную посуду и поставьте греться на плиту.

Насыпьте 2-3 столовые ложки с горкой пищевой соды. Оставьте кипеть примерно 1 час. За это время в воде должны пойти пузыри. Сода вступит в реакцию с водой и жиром, размягчая его.

Спустя час на поверхности воды появится характерная пена, извлекаем сковороду и гасим огонь.

Нагар за это время станет хрупким и легко отойдет. Срежьте аккуратно его ножом, остатки удалите металлической мочалкой или наждачкой.

Источник: дзен-канал «Novate: Идеи для жизни»