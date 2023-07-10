Чем посыпать свеклу в июле, чтобы выросла с два кулака и была слаще меда — соль не нужна

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Если вы тоже ищете другие пути получить хороший урожай этого овоща, то обязательно попробуйте удобрить грядки составом из золы и мочевины. Эта подкормка не испортит грунт. А овощи станут слаще меда и крупнее мужского кулака.

Для приготовления эффективного состава нужно взять 1 литр измельченной золы и 1 ложку мочевины. Этой смесью необходимо посыпать почву вокруг растений. Расход удобрения: 5 литров на 1 м² грядок.

Чтобы результат вас порадовал, нужно провести 2 подкормки за сезон. Приступать следует в июле.

Источник: издание belnovosti.by