Строить прогнозы опасно: опытные аналитики отказываются называть стоимость доллара — на бирже сильно лихорадит

Рубль на Московской валютной бирже демонстрирует разнонаправленную динамику на торгах в этот понедельник, 10 июля.

Курс доллара, по данным на 10:27 московского времени, растет на 47 копеек, до 91,72 рубля, курс юаня не меняется, зафиксировавшись на показателе в 12,65 рубля, курс евро снижается на 1 копейку, до 100,34 рубля.

Что будет дальше? Некоторые аналитики отказываются от прогнозов, глядя на эту лихорадку на бирже. Они утверждают, что делать прогнозы не только неблагодарно, но даже и опасно.

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