Сделайте это с розами в середине лета: стразу начнут цвести как бешеные — не остановятся до морозов

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Начнем с обрезки. Чтобы роза стала цвести по второму кругу, нужно обязательно удалить увядшие бутоны. Так вы избавите растение от необходимости тратить силы на созревание семян. Помните: отсекать следует не только цветоносы, но и часть ветки. Оставьте на побеге снизу три листочка, а остальное срежьте. Безжизненные и недоразвитые ветки тоже нужно удалить. От них нет никакого толку.

Второй важный момент — внесение удобрений. В середине лета розовые кусты нужно подкормить по листу и полить специальным составом.

Для того чтобы приготовить раствор для опрыскивания, нужно смешать стакан золы с литром кипятка и подождать. Через 8 часов настой следует пропустить через марлю и разбавить пятью литрами воды.

А чтобы подпитать грунт, необходимо растворить одну большую ложку мочевины в десяти литрах воды.

Процедуры следует чередовать. Только так вы сможете добиться отличного результата. И не забывайте о том, что корням растения нужен кислород. Поэтому регулярно рыхлите верхний слой грунта.

Источник: издание belnovosti.by