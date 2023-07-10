Как на Wildberries обманывают покупателей - подменяют товары

В Wildberries все чаще возникают ситуации, когда покупатель заказывает один товар, а ему приходит другой. Причем за возврат человеку приходится платить деньги - от 100 до 500 рублей.

«Вот клиентка заказала чемодан, а ей пришла коробка с вещами. Мы оформили как брак, чтобы с нее не списывали деньги за возврат. А теперь я рискую, что с меня спишут штраф», - рассказала сотрудница Wildberries в разговоре с Teleprogramma.pro.

Wildberries рекомендует покупателям при обнаружении проблем оперативно реагировать жалобой на недобросовестных продавцов. Возможно, разберутся.

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