Поливаем огурцы только с ложкой этого порошка: купили за 24 рубля в продуктовом — урожаю не нарадуемся

Чахлые огурцы моментально приходят в чувство при помощи подкормки с лимонной кислотой. Также это вещество увеличивает урожайность культуры, стимулируя плодоношение. Лимонка, к тому же, способствует улучшению вкусовых качества огурцов.

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Для приготовления подкормки берем 1 столовую ложку лимонной кислоты, растворяем в небольшом количестве теплой воды. Выливаем в десятилитровое ведро с обычной водой для полива.

Поливаем огурчики этой подкормкой каждый вечер. Подкормку выливаем под каждый корень по 2 стакана.

Источник: дзен-канал «АиФ Новосибирск»