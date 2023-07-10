Люди разрыдались у касс: новый курс валют застал врасплох - «тихой гавани» на сегодня нет

При этом многие россияне побежали в банки, чтобы заработать на скачках валют. Но экономические аналитики уверяют - это делать не стоит, так как больше потеряете.

«Ну купите вы доллары за 90–91 рубль. Захотите продать — снова заплатите комиссию, получив за валюту уже 85–86 рублей. Вы только потеряете на курсах», - заявила экономист Екатерина Константинова.

Эксперты посоветовали копить деньги в рублях. По их мнению, никакой «тихой гавани» на сегодняшний день нет.

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