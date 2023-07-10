Опрыскайте огурцы в период цветения: завязей будет в два раза больше — рецепт сильнейшего стимулятора

Пышное цветение не является гарантией большого урожая. Случается такое, что огурцы сплошь усеяны бутонами, а завязей нет. Чтобы обезопасить себя от подобной проблемы, опытные огородники рекомендуют провести одну особую подкормку. Для ее приготовления вам потребуется борная кислота и вода.

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Все просто. Размешайте 10 граммов аптечного препарата в 10 литрах отстоявшейся воды. Дождитесь, когда состав станет однородным. Перелейте его в бутылку с распылителем и опрыскайте раствором огуречные кусты.

Если у вас нет времени на возню с пульверизатором, то можете подкормить огурцы методом полива. Для этого необходимо взять 5 граммов борной кислоты на 10 литров воды. Эффект будет ничуть не хуже.

Проводить обработку следует утром или в вечернее время, когда солнечные лучи не так активны. Если все сделать правильно, то количество завязей увеличится минимум в 2 раза.

Источник: издание belnovosti.by