Просто бросили их в теплицу: тля испарилась махом — раскрываем народный метод (даже смешно)

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Этот жучок - главный враг вредителей. Приносите божьих коровок с лугов и полей к себе, и вы сразу заметите, как ваш участок станет чище. Растения откликнутся на помощь с благодарностью, увеличив урожай.

Проще всего задержать божьих коровок в теплице, закиньте их туда несколько и закройте. Эти хищные жучки в момент сожрут тлю с ваших культур. Через несколько дней можете освободить крылатых пленников, просто в огороде они тоже пригодятся.

Этот способ, к слову, не только эффективный, но и самый экологичный, попробуйте его обязательно.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».