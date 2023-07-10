Что на самом деле кладут в корма для кошек — какая же гадость

В основном это дешевые корма. Чаще всего производители привирают с составом — на самом деле кладут меньше мяса и больше растительного сырья.

Также в кормах попадаются консерванты, которые могут навредить пищеварительной системе. Так что пользуйтесь проверенными кормами, которые подходят вашим животным.

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