Узнали две очень удачные подкормки для огурцов: делаем в июле и августе — собираем ящиками

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Во-первых, огурцы всегда ярко реагируют на внесение древесной золы. Она содержит калий, кальций, магний и фосфор. Способствует развитию почвенных полезных бактерий, немного раскисляет почву.

Вносите золу в прикорневой зоне, рассыпая по 3 столовые ложки на каждый квадратный метр грядки.

Во-вторых, очень важно вносить под огурцы калий и азот. Но вместо привычного сульфата калия лучше применять более природный экокалий, он изготавливается из стволов подсолнечника.

В этой подкормке, кроме калия, есть необходимые для долгого плодоношения сера, магний и немного фосфора. Разбросайте экокалий по 1 чайной ложке под каждый корень огурца 2 раза в июле.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф»