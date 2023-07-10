Угощайте перцы этой подкормкой каждые 10 дней — мясистые плоды затмят магазинные

Даже если вы посадили перцы в весьма плодородную землю — за растениями все равно нужно постоянно ухаживать, если вы хотите вырастить удачный урожай.
Чтобы перцы не болели и росли крепким, их надо угощать подкормкой на основе гумата калия.
Наберите в 10-литровое ведро воды и оставьте на солнце на три часа, пусть согреется. Затем добавьте туда три ложки самого удобрения (гумата калия).
Тщательно перемешайте и поливайте — по 0,5 литра под каждое растение. Процедуру надо повторять каждые 10 дней, тогда овощи будут мясистые, как в магазине.
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