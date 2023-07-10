Настаивайте сутки, а затем лейте прямо под корень: огурцы и кабачки пойдут в бешеный рост — опытные дачники раскрыли секрет

Гость каркаде нужно залить литром теплой воды и дать настояться в течение суток при комнатной температуре. Затем настой надо процедить и смешать с ведром нагретой на солнце воды.

Раствором поливать огурцы под корень по предварительно увлаженной почве. Под каждый куст нужно внести примерно литр подкормки.

Настоем красного чая можно опрыскивать растения из пульверизатора, эта манипуляция предотвратит распространение вредителей.

По материалам belnovosti.by.