1 столовая ложка — и никакой фитофторы: рассказываем, как сделать томаты здоровыми

Томаты не смогут давать хороший урожай при фитофторе, поскольку болезнь ослабляет растение.

Чистые же культуры чувствуют себя хорошо и с удовольствием наращивают плоды, поэтому крайне важно делать профилактику фитофтороза.

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Для выработки иммунитета к фитофторозу потребуется купорос. В ведре воды комнатной температуры разводим 1 столовую ложку кристаллов купороса и опрыскиваем получившимся раствором кусты томатов.

Помним, что делать это нужно обязательно, когда на растения не направлены прямые солнечные лучи (утром, вечером, в пасмурную погоду).

Обработку проводим только после полива растений.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».