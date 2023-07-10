Убрали «рыжину» в ванне и унитазе одним движением: аптечное средство за 11 рублей

Рыжие пятна от ржавчины и мочевого камня моментально убираются с поверхности ванны и унитаза под влиянием простых аптечных средств.

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Возьмите стеклянную баночку, налейте 100 миллилитров нашатырного спирта и добавьте 50 миллилитров перекиси водорода. Тщательно перемешайте.

Намочите тряпочку в этом составе и приступайте к очистке загрязнений. Или полейте составом на пятна и оставьте на 20 минут. Далее смойте теплой водой. Повторите процедуру, если необходимо. Вся «рыжина» растворится на глазах.

Отметим, что перекись водорода продается в аптеках по цене от 11 рублей, нашатырь – от 27 рублей, то есть стоят сущие копейки.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»