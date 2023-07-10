Взяли 100 граммов старого варенья и избавились от тли и муравьев одним мхом: делимся народным методом (работает)

При помощи борной кислоты, которая продается во всех аптеках за 25-28 рублей можно избавиться от муравьев и тли.
Как рассказала агроном Людмила Шубина, с помощью этого метода выводятся в первую очередь муравьи. А когда пропадают эти насекомые, исчезает и тля, ведь разводить ее становится некому.
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100 граммов любого варенья (послужит приманкой) смешайте с 1 чайной ложкой борной кислоты. Далее разлейте состав в маленькие тары и поставьте у муравейников.
Источник: дзен-канал «АиФ-Новосибирск»