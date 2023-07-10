Взяли 100 граммов старого варенья и избавились от тли и муравьев одним махом: делимся народным методом (работает)

При помощи борной кислоты, которая продается во всех аптеках за 25-28 рублей, можно избавиться от муравьев и тли.

Как рассказала агроном Людмила Шубина, с помощью этого метода выводятся в первую очередь муравьи. А когда пропадают эти насекомые, исчезает и тля, ведь разводить ее становится некому.