Взяли 100 граммов старого варенья и избавились от тли и муравьев одним махом: делимся народным методом (работает)

Тля. Фото: соцсети

Этот способ удивит своей простотой.

При помощи борной кислоты, которая продается во всех аптеках за 25-28 рублей, можно избавиться от муравьев и тли.

Как рассказала агроном Людмила Шубина, с помощью этого метода выводятся в первую очередь муравьи. А когда пропадают эти насекомые, исчезает и тля, ведь разводить ее становится некому.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

100 граммов любого варенья (послужит приманкой) смешайте с 1 чайной ложкой борной кислоты. Далее разлейте состав в маленькие тары и поставьте у муравейников.

Источник: дзен-канал «АиФ-Новосибирск»

Читайте также