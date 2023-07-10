Не 90 и даже не 100 рублей: озвучены новые прогнозы по курсу валют на начало сентября — сколько будут стоить доллар и евро

Рубль в течение последних девяти недель планомерно снижался в цене по отношению к евро, доллару и юаню.

Финансисты почти уверены, что к данному моменту девальвация завершается. И с таким курсом валюты нам придется теперь существовать какое-то время.

По оценке экспертов, ждать резких падений или взлетов рубля в ближайшей перспективе не стоит. Евро и доллар на бирже к концу лета будут стоить не 90 и даже не 100 рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».