9 литров воды и 40 капель йода: огурцы собираем ящиками благодаря простому составу — рекомендуем

Если вы не пробовали давать своим огурчиками подкормку на основе йода и молочной сыворотки, обязательно это сделайте.
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Этот метод успешно применяли еще наши бабушки, и он ни разу не подвел их. Огурцы отлично плодоносят за счет этих веществ, не испытывают многих недугов. Даже вредители опасаются этого состава. Так что урожайность огурчиков будет отличной.
Смешайте 9 литров теплой воды и 1 литр свежей молочной сыворотки, добавьте 40 капель аптечного йода.
Опрыскайте огурцы этим раствором после полива утром или вечером, когда нет солнца.
Источник: дзен-канал «Зеленые истории».