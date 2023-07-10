9 литров воды и 40 капель йода: огурцы собираем ящиками благодаря простому составу — рекомендуем

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Этот метод успешно применяли еще наши бабушки, и он ни разу не подвел их. Огурцы отлично плодоносят за счет этих веществ, не испытывают многих недугов. Даже вредители опасаются этого состава. Так что урожайность огурчиков будет отличной.

Смешайте 9 литров теплой воды и 1 литр свежей молочной сыворотки, добавьте 40 капель аптечного йода.

Опрыскайте огурцы этим раствором после полива утром или вечером, когда нет солнца.

Источник: дзен-канал «Зеленые истории».