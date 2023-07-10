Всегда в июле подсыпаем эту подкормку к томатам: плоды растут с дыньку, кусты нагибаются

Эта подкормка для томатов состоит всего из трех ингредиентов: древесной золы, горчичного жмыха и яичной дробленой скорлупы. Однако ее эффект всегда выраженный и быстрый.
Обязательно внесите ее под томаты в июле. В дальнейшем вы удивитесь урожаю.
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После внесения данного состава томаты получают все, что им нужно для роста и плодоношения, почва становится пушистой и рыхлой, корни в ней чувствуют себя комфортно. Кроме того, растения оздоравливаются, фитофторы и вредителей вы не увидите на них.
Смешайте по одному килограмму жмыха, золы, добавьте литровую баночку дробленой в порошок скорлупы. Разбросайте у корней томатов.
Источник: дзен-канал «Полезное ТВ»