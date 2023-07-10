Всегда в июле подсыпаем эту подкормку к томатам: плоды растут с дыньку, кусты нагибаются

Эта подкормка для томатов состоит всего из трех ингредиентов: древесной золы, горчичного жмыха и яичной дробленой скорлупы. Однако ее эффект всегда выраженный и быстрый.

Обязательно внесите ее под томаты в июле. В дальнейшем вы удивитесь урожаю.