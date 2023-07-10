Рис будет рассыпчатым, идеальной консистенции и нежным на вкус: просто смешайте с этим крупу перед варкой

Рис - один из самых популярных гарниров. Он идеально сочетается с мясом, курицей, рыбой, овощами. Казалось бы, все секреты варки риса уже хорошо известны. Но нет. Есть один лайфхак, с которым знакомы пока немногие.

Чтобы добиться идеальной консистенции риса и его рассыпчатости, крупу перед варкой тщательно промывают и смешивают с растительным маслом.

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