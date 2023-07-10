Рис будет рассыпчатым, идеальной консистенции и нежным на вкус: просто смешайте с этим крупу перед варкой

Рис - один из самых популярных гарниров. Он идеально сочетается с мясом, курицей, рыбой, овощами. Казалось бы, все секреты варки риса уже хорошо известны. Но нет. Есть один лайфхак, с которым знакомы пока немногие.
Чтобы добиться идеальной консистенции риса и его рассыпчатости, крупу перед варкой тщательно промывают и смешивают с растительным маслом.
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За счет вязкого ингредиента на поверхности каждой рисинки образуется пленка, которая предотвращает слипание риса.
Итак. Рис нужно насыпать в кастрюлю, затем добавить растительное масло - одна столовая ложка на каждые 100 грамм риса. Тщательно перемешать и только потом залить необходимым количеством воды.
По материалам belnovosti.by.