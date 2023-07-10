Курс доллара достиг новой грани: показываем реальные цифры, а не какие-то небылицы

Первые торги Мосбиржи на начавшейся неделе показали разнонаправленные цифры. Доллар опять подорожал, теперь его курс составляет 91,39 рубля. Валюта США прибавила 14 копеек.

Ровно такой же показатель потерял евро. Теперь он торгуется за 100,22 рубля.

Юань тоже понизил свои данные, но совсем неощутимо – на 1 копейку. Его курс – 12,64 рубля.