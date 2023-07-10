Июль и август! Последняя подкормка для моркови — будет сладкой и без трещин

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Поливать надо под корень.

Опытные садоводы советуют в июле и августе обязательно подкармливать морковь — тогда овощи будут сладкие как сахар и без трещин. Удобрение состоит из трех ингредиентов — эти вещества нужны овощам в период формирования корнеплодов.

Возьмите стакан золы, 2 грамма борной кислоты и 1 столовую ложку сульфата калия и растворите в 10 литрах теплой воды. Тщательно перемешайте и поливайте под корень.

Благодаря такому удобрению овощи будут крупные, ровные, без трещин.

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