Июль и август! Последняя подкормка для моркови — будет сладкой и без трещин

Опытные садоводы советуют в июле и августе обязательно подкармливать морковь — тогда овощи будут сладкие как сахар и без трещин. Удобрение состоит из трех ингредиентов — эти вещества нужны овощам в период формирования корнеплодов.
Возьмите стакан золы, 2 грамма борной кислоты и 1 столовую ложку сульфата калия и растворите в 10 литрах теплой воды. Тщательно перемешайте и поливайте под корень.
Благодаря такому удобрению овощи будут крупные, ровные, без трещин.
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