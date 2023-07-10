Почему после подкормки томаты стали только хуже: отвечаем — сами погубили

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Скорее всего, огородники перестарались с удобрением, ведь растения не умеют «отказываться» от еды – впитывают все, что им дают. Не усердствуйте, избыток веществ может точно так же погубить томаты, как и недостаток.

Немаловажно и то, когда и при каких условиях огородник вносил подкормку под томаты. Перед началом подкормок помните, что сначала нужно полить грядки, а затем уже осуществить подкормку! Опрыскивать растения можно только в пасмурную погоду или после захода солнца!

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»