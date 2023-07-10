Дезодорантом пользоваться больше не захочется: просто приложите лист этого цветка к подмышкам, и запах пота улетучится

Если вы не сторонник того, чтобы пользоваться дезодорантом или антиперспирантом в сильную жару, то наш лайфхак как раз для вас.

Отличное средство для избавления от запаха пота можно вырастить на подоконнике прямо в квартире. Речь о цветке алоэ. Это растение - настоящая находка для тех, кто сильно потеет в жару.

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