Чахлые огурцы быстро пошли в рост от этой подкормки: не успеваем урожай снимать (дрожжи)

Мощная подкормка на основе дрожжей великолепно стимулирует и оздоравливает огурцы. Буквально на следующий день чахлые растения обретают силу и быстро начинают расти и давать плоды.
Урожай от данного удобрения великолепный, не успеете его собрать!
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Берем 2 литра молока, кладем в него 50 граммов прессованных дрожжей, а также 2 столовые ложки сахара, размешиваем и оставляем в теплице на сутки.
Потом доводим объем данного раствора до 20 литров. А перед непосредственным применеием добавляем в него 20 капель аптечного йода.
Обязательно проливаем перед процедурой грядки обычной водой. Под каждый корень выливаем литр получившейся подкормки.
Источник: дзен-канал «Уральская провинция»