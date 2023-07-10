Экономист Кузнецов пояснил, что будет с долларом после июльского взлета

Цифры в валютных обменниках в первую неделю июля заставили россиян понервничать. Давно люди не видели доллара по 93 рубля, а евро – более 100. Одни эксперты пугают дальнейшим падением национальной валюты, другие более оптимистичны. Что будет после стремительного июльского взлета с «американцем», пояснил доктор экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.