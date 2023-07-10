Если огурцы больше не дают завязь: агроном разобрался и объяснил, что делать

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

А ведь на пороге только середина лета, и многим хотелось бы снова и снова заглядывать на грядки за свежими овощами. Агроном Анастасия Коврижных погрузилась в тему и выяснила, что дело в подкормке.

Подкормку важно применять такую, которая бы погружалась прямо к корневой системе. С задачей справится борная кислота. Нужно на один литр воды полграмма борной кислоты – результат ошеломит.

Также эффективным будет опрыскивание. Только при этом виде удобрения нужно уже на литр брат один грамм борной кислоты. Растворите и опрыскайте растения.

По материалам сайта Belnovosti