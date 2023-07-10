Сбербанк озвучил курс доллара на конец года: удивлены этим цифрам — в обменники не спешим

Последние торги Мосбиржи удивляли курсами валют даже бывалых – цифры зашкаливали и неудержимо ползли ввысь. Доллар уверенно перемахнул за 90 рублей, евро – за 100 рублей.

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Многие россияне поспешили в обменники, чтобы побыстрее вложиться в иностранную валюту. Однако это, вполне вероятно, они сделали опрометчиво.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что соотечественникам стоит ждать укрепления рубля.

И в макропрогноз банка на конец года заложен курс доллара в 75-78 рублей. Он подчеркнул, что пока его никто не отменял. Впрочем, отметим, что ничто не помешает банку в дальнейшем его подкорректировать, но на настоящий момент ситуация именно такая.

Источник: 1prime.ru