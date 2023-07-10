Называем лучшую подкормку для орхидеи: купили в аптеке за 11 рублей — сразу в цвет пошла

Многие цветоводы считают, что лyчшee yдoбpeниe для opxидeй – это обычная пepeкиcь вoдopoдa. Та самая, которую можно купить в каждой аптеке по цене от 11 рублей.

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Разводим ее водой и получаем великолепную подкормку для этих цветов. Это удобрение на перекиси укрепит иммунитет растений, простимулирует цветение, насытит землю кислородом, избавит от списка недугов и вредителей.