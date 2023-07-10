Прогнать муравьев можно быстро и дешево: пропадут вместе с тлей

Когда муравьи заводятся в огороде, вряд ли кто-то из дачников ликует. Насекомые хоть и не съедают урожай, но способны нанести урон грядкам. Ведь муравейники они роют слишком глубоко, повреждая корневую систему. Кроме того, они защищают появившуюся тлю и переносят ее с куста на куст.

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Чтобы избавиться от муравьев, а заодно и тли, хитроумные садоводы пользуются народным средством. Это эффективно и быстро. Если взять 2 куриных желтка, 1 ст. ложку лимонного сока, 1 ст. ложку любого моющего средства и перемешать, получится смесь, которая уничтожит насекомых. Оставшиеся покинут грядки, и до конца сезона уже не вернутся.

По материалам сайта Belnovosti