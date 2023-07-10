Морковь вымахает огромная, сладкая, если поливать ее чудо-раствором: каждый плод по килограмму, устанете выкапывать

Среди множества садовых культур морковь – одна из любимых у россиян. И каждый ее посадивший дачник надеется выкопать по осени богатый урожай сладких и сочных плодов. Но на самотек пускать грядки не стоит, потому что оранжевый овощ любит подкормки.

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Так, если поливать грядки с морковкой дрожжами, то она вымахает огромная и сладкая. Готовится раствор просто: 10 гр сухих дрожжей высыпают в 10 л воды, оставляют на сутки. Полученную смесь разбавляют водой 1:10 и поливают раз в две недели.

По материалам сайта Belnovosti