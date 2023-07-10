Вывести желтые пятна пота с белого - в два счета: только не тратьтесь на дорогущие порошки

Вывести желтые пятна от пота на белоснежных вещах – задачка со звездочкой. Поэтому многие летом отказываются от светлой одежды в пользу темной. Между тем, носить блузки и футболки белого цвета можно и даже нужно, ведь существует народное средство, которое уничтожает без следа ненавистную желтизну.

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Возьмите 1 ст.л пищевой соды, 1 ст.л перекиси водорода (3%) и 1 ст.л средства для мытья посуды. Все ингредиенты перемешайте до получения кашицы, вотрите на пятно, оставьте на 30 минут. Затем просто постирайте вещь с мылом. От проблемы не останется даже намека.

По материалам Telegram-канала "Идеальная хозяйка"